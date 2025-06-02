Etna Yanardağı Patladı, Kül Püskürdü

VOLKANİK PATLAMA VE KÜL PÜSKÜRTMESİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün Katanya Şubesi, Etna Yanardağı’nda meydana gelen son durumu bildirdi. 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde gerçekleşen çökme sonucu, volkanik bir patlama yaşandı. Bu patlama sonucunda, kraterden güçlü bir şekilde kül püskürmesi ve yoğun bir lav akışı gözlemlendi.

KÜL BULUTU 5 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

İlk gözlemler, kül bulutunun 5 kilometre yükseklikle yükseldiğini gösteriyor. Kraterin birlikte püskürttüğü lav akışının da, yanardağının yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar ulaştığı belirtildi. Ayrıca, yanardağda dün geceden beri devam eden volkanik sarsıntıların da olduğu ifade ediliyor.

KIRMIZI KODLU UYARI YAYIMLANDI

Bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim alanlarından da net bir şekilde görülebiliyor. Patlama anında yanardağda bulunan kişilerin kaçmaya çalıştığına dair görüntüler de ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, meydana gelen volkanik patlama nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için ‘kırmızı kodlu’ bir uyarı da yayınlandı.

ETNA’NI EN AKTİF YANARDAĞ OLMA ÖZELLİĞİ

Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı, Avrupa kıtasının 3 bin 300 metre yüksekliği ile en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor. Bu yıl, şubat, nisan ve mayıs aylarında da Etna’da yoğun volkanik aktivitelerin gözlemlendiği kaydedildi.