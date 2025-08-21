Euro Tahmini, 2025’te 1,20 Olabilir

EURO/DOLAR PARİTESİNDEKİ BEKLENTİLER

ING’nin yaptığı değerlendirme, euro/dolar paritesinin 2025 sonunda 1,20 seviyesine yaklaşabileceğine işaret ediyor. 2026’nın sonlarına gelindiğinde ise bu paritenin 1,22-1,25 aralığına çıkması öngörülüyor. Analistler, Fed’in gerçekleştireceği faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini azaltarak yeni dolar satışlarını tetikleyebileceğine vurgu yapıyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflıklar ve 2026 yılında yeni bir Fed başkanı olma ihtimali doları olumsuz etkileyebilecek unsurlar arasında sıralanıyor.

YATIRIMCI İLGİSİ VE PİYASA GÖSTERGELERİ

Diğer yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında yabancı yatırımcılar toplamda 236 milyar euro değerinde alım yaptı. Bu veriler, yükseliş beklentilerini pekiştiriyor ve euro/dolar paritesinin önümüzdeki iki yıl boyunca yavaş ama düzenli bir şekilde değer kazanabileceğini gösteriyor.