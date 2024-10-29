EUROLEAGUE’DE CRİTİK MAÇLAR BAŞLIYOR

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes EuroLeague kapsamında önemli karşılaşmalara çıkıyor. Bu akşam Anadolu Efes, İspanyol kulübü Barcelona’yı konuk ederken, Fenerbahçe Beko ise İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile mücadele edecek. Bu büyük maçların canlı yayını Misli’den izlenebilecek ve Türkiye’nin en yüksek oranları yine Misli tarafından sunulacak. EuroLeague, bir kez daha Türk basketbolseverlerin ilgisini çeken heyecanlı bir geceye ev sahipliği yapıyor.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 6. haftasında bu akşam Maccabi Playtika ile karşılaşacak. EuroLeague yönetiminin güvenlik tedbirleri nedeniyle müsabakaların Litvanya’da yapılması kararlaştırıldı. Kaunas’taki Zalgirio Arena’da gerçekleştirilecek müsabaka TSİ 21.30’da başlayacak. Ligdeki son karşılaşmasında Panathinaikos’a 81-76 mağlup olan Fenerbahçe, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9. sırada. Maccabi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Bu iki takım 30. kez karşı karşıya gelecek ve geçmişte oynanan 29 maçta Maccabi’nin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

ANADOLU EFES’İN ZORLU SINAVI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 6. haftasında İspanyol takımı Barcelona’yı evinde ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak bu karşılaşma öncesinde, Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta EA7 Emporio Armani Milan’ı 96-84 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, lider durumda bulunan Barcelona ile mücadele edecek.

AVRUPA’DA 842. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 842. maçını oynayacak. 1979-1980 sezonundan bu yana sahne aldığı Avrupa arenasında 841 maçta 475 galibiyet, 366 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde ise şimdiye kadar 593 maç oynayıp, bunlardan 318’ini kazanarak başarılar elde etti. Bu maçların en yüksek oranları yine Misli’de olacak. Anadolu Efes’in galibiyet oranı 1.55, Barcelona’nın ise 2.04 olarak belirlendi. Fenerbahçe Beko’ya oran açılmadı, ancak rakip Maccabi Playtika’nın galibiyeti için oran 4.66 olarak verildi.

MAÇ ANALİZLERİ VE İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, son 3 Euroleague maçında 90.5 sayı barajını aşma başarısı gösterdi. Barcelona ise son 4 Euroleague maçında 85.5 sayı barajını geçmeyi başardı. İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3’ünü Anadolu Efes kazandı. Misli üyelerinin %21’i Anadolu Efes’in galip geleceğini düşünüyor. Fenerbahçe ise Maccabi ile evinde oynadığı son 4 maçı kazanmayı başardı. Fenerbahçe’nin Euroleague’de oynadığı 5 maçta toplam sayı baremi 161.5’in altında kaldı. Misli üyelerinin %16’sı karşılaşmanın ilk devresinin Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle bitmesini bekliyor.