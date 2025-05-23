Eurovision’a EBU’dan İsrail Oylama Duyurusu

EUROVISION OYLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Eurovision Şarkı Yarışması’nın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail’in halk oylamasında en yüksek oyu alarak ikinci olmasına yönelik tepkiler üzerine oylama sistemini gözden geçireceğini bildirdi. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yazılı bir açıklama yaparak yarışmayı kazanan Avusturya temsilcisi JJ’yi tebrik etti. Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde 17 Mayıs’ta düzenlenen şarkı yarışmasının finalinde, İsrail halk oylamasında “en fazla” oyu alarak ikinci sırada yer almasına birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcileri tepki gösterdi.

HAKLARINI KORUMAK İÇİN GÜVENLİK SİSTEMİ

Green, bu konudaki açıklamasında halk oylamasının çoklu güvenlik sistemi ile yapıldığını savundu. “Sonuçlar bağımsız bir şirket tarafından doğrulandı” diyen Green, EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, her bir kişinin en fazla 20 oy kullanabilmesinin tasarımının her yaştan katılımcının favori isimleri için birden fazla oy verebilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti. Green, “Sonucu orantısız şekilde etkilediğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Ancak endişeler dile getirildi. Buna bakacağız” şeklinde konuştu.

TANITIM FAALİYETLERİ DE İNCELENECEK

Bunun yanı sıra, EBU’nun etkinlik delegasyonları ile ilgili tarafların tanıtım faaliyetlerini de inceleyeceğini aktardı. Basel’de gerçekleştirilen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya temsilcisi JJ’nin “Wasted Love” isimli şarkısıyla birinci olduğu belirtildi. İsrail’in yarışma süresince protestolarla karşılandığı ve halk oylamasıyla ikinci sırayı elde etmesi üzerine birçok ülkenin yayın kuruluşlarının halk oylamasının “şeffaflığından” şüphe duyduğu ifade edildi.