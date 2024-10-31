Ev Sahibine Hapis Cezası Şoku

ÖNEMLİ MAHKEME KARARI

Bursa’nın İznik ilçesinde, iki yıl önce kiracısına rahatsızlık veren bir ev sahibi hakkında mahkeme hapis kararı verdi. Ev sahibinin, kiracısının evinde horon açarak rahatsızlık oluşturduğu belirtildi.

KİRACI İÇİN RAHATSIZ EDİCİ DURUM

Horon, ev sahibinin evdeki baca deliğinden yapılan bir dans ve bu durum kiracının yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Mahkeme, kiracının uğradığı rahatsızlığı göz önünde bulundurarak ev sahibine hapis cezası verme kararı aldı.

Bu karar, kiracıların haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mahkeme, benzer durumların yaşanmaması için alınan bu kararla, kiracının huzurunu sağlamayı hedefliyor.