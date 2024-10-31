More
Gündem

Ev Sahibine Hapis Cezası Şoku

ev-sahibine-hapis-cezasi-soku

ÖNEMLİ MAHKEME KARARI

Bursa’nın İznik ilçesinde, iki yıl önce kiracısına rahatsızlık veren bir ev sahibi hakkında mahkeme hapis kararı verdi. Ev sahibinin, kiracısının evinde horon açarak rahatsızlık oluşturduğu belirtildi.

KİRACI İÇİN RAHATSIZ EDİCİ DURUM

Horon, ev sahibinin evdeki baca deliğinden yapılan bir dans ve bu durum kiracının yaşam kalitesini olumsuz etkiledi. Mahkeme, kiracının uğradığı rahatsızlığı göz önünde bulundurarak ev sahibine hapis cezası verme kararı aldı.

Bu karar, kiracıların haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mahkeme, benzer durumların yaşanmaması için alınan bu kararla, kiracının huzurunu sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Etkili Oluyor

Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye indirdi. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerine dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.
Gündem

“Ordu’da Çay İçilen Taş Tarihi Eser!”

Fatsa'da 239 yılında dikilen tarihi mil taşı, 56 yıl cami bahçesinde oturak olarak kullanıldıktan sonra Ordu Müzesine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.