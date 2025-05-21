ev-sahipleri-euro-2028-elemelerde-oynayacak

EURO 2028’İN EV SAHİPLERİ BELİRLENDİ

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak ülkelerin, eleme sürecine katılacağını duyurdu. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, İspanya’nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin yeni formatı belirlendi. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, turnuvanın ev sahipleri olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler’in de elemelerde yer alması karara bağlandı. UEFA, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ev sahibinin ilk kez eleme oynayacağını vurguladı.

ELEMENT FORMATINDA YENİ DÜZENLEME

Yeni format kapsamında, ülkeler 4’erli veya 5’erli toplam 12 grupta mücadele edecek. Her grubun liderleri ile en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028’de mücadele etme hakkı kazanacak. Ayrıca, gruplardan çıkamayan ancak en iyi dereceleri elde eden ev sahibi ülkeler ile play-off’tan geçen takımlar arasında kalan 4 kontenjan dağıtılacak.

TURNUVANIN TARİHİ BELLİ OLDU

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek. Bu büyük etkinliğin heyecanı, futbolseverler için şimdiden başlamış durumda.