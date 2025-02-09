Evanjelikler Trump’ı Mesih Olarak Görüyor

EVANJELİK TOPLULUĞUNUN TRUMP’A DESTEĞİ

Evanjelik topluluk, Donald Trump’ın siyasi hayata girdiği andan itibaren ona güçlü bir destek sunuyor. 2018 seçimlerinde Trump’ın zaferi için düzenlenen ayinlerle destek veren Evanjelikler, 5 Kasım seçimlerinde de onu açıkça destekleyeceklerini belirtiyor. Başkanlık koltuğuna oturduğunda Evanjelikler, Trump hakkında önemli bir iddiada bulundu.

TRUMP’IN MESİH OLDUĞU İNANCI

Daha önceki dönemlerde de Evanjelik topluluk içinde Donald Trump’ın Tanrı’nın seçilmiş insanı olduğu düşüncesi geniş bir kabul buldu. Ancak bu düşünce daha ileri taşınarak, Donald Trump Mesih ilan edildi. Greek Reporter’ın haberine göre, bu görüş 2016’da Evanjelik düşünür Lance Wallnau’nun açıklamalarıyla yayıldı. Wallnau, Trump’ı Eski Ahit’teki Pers Kralı Koresh’e benzeterek, onu “modern zamanların Koresh’i” olarak tanımladı. Wallnau, Trump’ın “fırtınada yol alacak bir Koresh” olduğunu ve Tanrı tarafından seçilen bir lider olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Zamanla bu düşünce, Evanjelik topluluğun büyük bir kesimi tarafından benimsendi. Koresh, Tanrı tarafından seçilmiş bir hükümdar olarak kabul ediliyordu. Babil’i fethedip Yahudileri esaretten kurtaran Koresh, pagan bir figür olmasına rağmen Tanrı’nın halkını özgürlüğe kavuşturmuştu. Evanjelikler de Trump’ı benzer bir şekilde, Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak görmeye başladı.

KİLİSE KURULDU

Donald Trump’ı başkanlığa taşıyan kampanya dönemi boyunca çalışmalara destek veren Evanjelik Pastörler, Beyaz Saray’ın yeni sahibinin bir ‘Mesih’ olduğu iddiasını yayma çabası içine girdi. Evanjelik topluluklar arasında bu iddia hızla kabul gördü ve zamanla fanatik bir tarikata dönüştü. Grup, Virginia’da Trump’a adanmış bir kilise kurdu.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE MESİH İNANCININ GÜÇLENMESİ

13 Temmuz’da yaşanan suikast girişiminden mucizevi bir şekilde kurtulması, Trump’ın bir ‘Mesih’ olduğu inancını taraftarları arasında daha da güçlendirdi. Trump’ın bağlı olduğu Evanjelist Kilisesi’nden pek çok ismin ‘Mesih’ inancının peşine takılması, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bazı kesimler, Trump dönemi boyunca hükümet kadrolarında Evanjelistlerin görev alacağını ve ABD’nin dış politikasının izolasyonist bir konuma geleceğini düşünüyor.