Evi Kontrol Edilen Kadının Altınları Çalındı

HIRSIZLIK OLAYI FARK EDİLDİ

Petrolkent Mahallesi’nde, yaklaşık bir ay önce kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Sıdıka Ekin’in yakınları, evde inceleme yapmak istedi. Bu sırada hırsızlığı fark eden yakınlar, Ekin’in askerlik yapan torunu için biriktirdiği bir miktar altın ve televizyonunun kaybolduğunu belirledi.

POLİSİN İNCELEMESİ BAŞLADI

Hemen durumu yetkililere bildiren yakınların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, evde detaylı inceleme yaptı ve hırsızlığın izlerini araştırmaya koyuldu. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.