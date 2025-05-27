Evine Girmek İsterken Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ ZAMAN

22 Mayıs Perşembe günü saat 20.57’de, Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde, 1610’uncu Cadde’de bir bina girişinde önemli bir olay yaşandı. Burada, binanın önüne motosikletiyle gelen bir şüpheli, evine girmek isteyen bir kişiye tabancayla defalarca ateş ediyor.

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİYİ ARAYIŞ

Motosikletle olay yerinden hızlıca kaçan şüpheli, bu sırada kaçışını sağlarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Ayrıca, motosikletli şüphelinin kaçışı, binanın güvenlik kameralarına yansıyor.