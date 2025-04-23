Evinizde Girmeyin, Kırık Varsa Girmeyin

DEPREMİN ETKİ ALANLARI

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca İstanbul’u değil, çevresindeki illeri de etkiliyor. Depremin ardından sarsıntı birçok ilçede hissediliyor. Kısa süre içerisinde paniğe kapılan vatandaşlar, evlerine giremiyor ve parklarda ya da sokaklarda beklemeyi tercih ediyor.

GÖRÜR’DEN UYARI VE TAVSİYELER

Korkutan deprem sonrası vatandaşların merak ettiği “Evlere girelim mi?” sorusuna Prof. Dr. Naci Görür yanıt veriyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girin. Sevgiyle,” diyor. Bu uyarılar, deprem sonrası güvenlik açısından büyük önem taşıyor.