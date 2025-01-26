Evlilik Kredisi Beyaz Eşya Satışını Artırdı

EVLİLİK KREDİSİ ETKİSİ

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan evlilik kredisi beyaz eşya satışlarını ciddi şekilde artırdı. Yeni evlenmeyi planlayan çiftler, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla beyaz eşya mağazalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu durum, esnafın da yüzünü güldürüyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bursa’nın İznik ilçesindeki bir beyaz eşya mağazasının işletmecisi Öznur Kurt, “Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz. Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizlerde gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirler. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir” diyor.