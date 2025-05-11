Evlilik Kredisi İçin Çocuk Düzenlemesi: Borçlar Silinecek

YENİ DÜZENLEMELERİN HAZIRLANDIĞI HABERİ

Bebek sahibi olanları sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Genç çiftlere sunulan faizsiz krediye ilişkin yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ‘evlilik kredisi’ ile ilgili olarak bazı değişikliklerin yapılması gündemde. Gelen bilgilere göre, evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olduklarında, kredi borçlarının tamamen silinmesi veya azaltılması için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

KREDİ BORÇLARI ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Evlilik kredisi kullanan gençler çocuk sahibi olduklarında, kredi borçları çocuk yardımı olarak değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir.” diye konuştu.

EVLİLİK KREDİSİNİN TANIMI

Evlilik kredisi, yeni evlenen çiftlerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar veya finans kuruluşları tarafından sunulan bir ihtiyaç kredisidir. Genelde düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla sunulan bu krediden yararlanmak için bazı belgelerin sağlanması gerekiyor. Kredi miktarları ve vadeleri, çiftin gelir durumuna ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

BAKANLIKTAN BİLGİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor. Bu kredi, 48 ay vade ile ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilmektedir. Proje, evliliklerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sağlam temellere oturmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NASILDIR?

Evlilik kredisi başvurusunda bulunmak için bazı şartlar mevcut. Bunlar arasında 18-29 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet etmek, son 6 ayda çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti geçmemesi, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi/sırasında eğitim veya danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü bulunuyor. Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucuyla ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmaması gerekiyor. Başvurular, resmi site veya e-Devlet aracılığıyla yapılabiliyor.