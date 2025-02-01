Evlilik Kredisine Yoğun İlgi: 44 Bin Başvuru!

GENÇ ÇİFTLER İÇİN FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE YOĞUN İLGİ

Genç çiftlerin evlilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için sunulan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, büyük bir ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir’in yaptığı açıklamaya göre, evlilik kredisi başvuru sayısı 43 bin 921’e ulaştı. Evlilik kredisi, genç çiftlerin evlilik masraflarını kolaylaştırmak amacıyla devlet tarafından sağlanan özel bir kredi türüdür.

KREDİNİN TEMEL AVANTAJLARI

Aile ve Gençlik Fonu tarafından desteklenen bu kredi, yeni evlenen çiftlere 150 bin TL’ye kadar finansal destek sunmayı hedefliyor. Kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geri ödemenin iki yıl sonra başlaması ve toplamda 48 ay vade imkanı sunmasıdır. Evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Fonu tarafından sağlanıyor ve genç çiftlere önemli kolaylıklar sunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Evlilik kredisine başvurabilmek için çiftlerin belirli şartları taşımaları gerekiyor. Evlilik kredisi başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftler, e-Devlet sistemine giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili sayfasına ulaşarak başvurularını yapabiliyor. Başvuru sürecinde çiftlerin kişisel bilgileri, gelir durumları ve evlilik tarihleri gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeleri önem taşıyor.