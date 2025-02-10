Evlilik Sonrası Zor Günler Yaşıyor

NECDET TİLİF’İN ZORDAN GEÇEN YAŞAMI

Necdet Tilif, Döşemealtı ilçesindeki Çıplaklı Mahallesi’nde, evine yakın bir konumda arabasında yaklaşık 4 aydır hayatını sürdürüyor. Üzerinde uzaklaştırma kararı olduğu için evine giremeyen Tilif, arabasına yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Komşularının yardımları sayesinde gıda ve yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilen Tilif’in, 6 gün önce yaşadığı bir trafik kazası nedeniyle arabası kullanılamaz hale geldikten sonra ek iş yaparak geçimini sağlama imkanı da kalmadı.

BİR EVLİLİĞİN GETİRDİĞİ SORUNLAR

Necdet Tilif, 4 yıl önce tanıştığı Z.T. ile evlendikten sonra hayatının kabusa döndüğünü ifade ediyor. Evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istedikten sonra tartışmalar başladığını belirten Tilif, eşi Z.T.’nin Ankara’daki darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası aldığını ileri sürdü. Sicili temiz olduğu için cezasının ertelendiğini söyleyen Tilif, evliliklerinin ilk günlerinde yaşadıklarını şu şekilde aktarıyor: “Eşimle sosyal medya üzerinden Facebook’tan tanışarak evlendim. Dört yıldır evliyiz. Evliliğin 10. gününde evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık, böyle bir konu daha önce gündemimizde yoktu. Sözlü tartışma sonrası ben yattım.”