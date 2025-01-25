Exynos 2500, Galaxy Z Flip 7’de Kullanılacak

GALAXY S25 SERİSİNİN TANITIMI

Samsung, yakın zamanda Galaxy S25 serisini dünya genelinde tanıttı. Bu yeni modellerde güçlü bir performansa sahip olan Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl, şirketin yonga seti üretim sürecinde karşılaştığı zorluklar büyük ses getirmişti. Organizasyonel yapıdaki ve üretim süreçlerindeki sıkıntılar, Samsung’un amiral gemisi yonga seti bölümünü tamamen kapatmayı düşünmesi gibi spekülasyonların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Ancak şimdi şirket toparlandı ve Exynos 2500 yonga setiyle ilgili bilgiler 2024 yılının sonlarına doğru yayılmaya başladı.

EXYNOS 2500’ÜN ÖZELLİKLERİ

Başlangıçta, Exynos 2500’ün Galaxy S25 serisinde kullanılacağı yönünde raporlar yer alıyordu, fakat üretim sorunları nedeniyle bu plan hayata geçirilemedi. Daha sonra, Exynos 2500’ün Galaxy Z Flip 7’de kullanılacağına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Aralık 2024’te yayımlanan sızıntılar, bu bilgiyi doğrulayan nitelikteydi. Bugün, sızıntı kaynağı Jukanlosreve, X platformunda yonga setinin mimarisi ve temel özellikleri hakkında detaylar sundu. Bu sızıntıya göre Exynos 2500, Exynos 2400’ün benzeri bir 10 çekirdekli CPU ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni CPU, 1+2+5+2 yapılandırmasında tasarlandı. Yüksek performansa odaklı 3.3 GHz hızında çalışan bir Cortex-X925 çekirdeği, 2.75 GHz hızında çalışan iki Cortex-A725 çekirdeği, 2.36 GHz hızında çalışan beş Cortex-A725 çekirdeği ve enerji etkinliği sağlayan iki Cortex-A520 çekirdeği içeriyor.

GRAFİK PERFORMANSI VE BELLEK DESTEĞİ

Exynos 2500’ün grafik performansından sorumlu Xclipse 950 GPU, AMD’nin RDNA3.5 mimarisini temel alıyor. Bu GPU, 1.3 GHz hızında çalışan sekiz özelleştirilmiş Work Group Processor ile grafik ve hesaplama performansında önemli iyileştirmeler vadediyor. Yonga seti, 9.6Gbps hızında çalışan LPDDR5X bellek ve UFS 4.x depolama çözümleriyle destekleniyor. Ayrıca, 320 MP’lik bir ISP’ye sahip olmasının yanı sıra, 8K videoları 60 fps’de kaydedebilme yeteneği sunuyor. Ancak, Galaxy Z Flip 7’nin bu çok yüksek çözünürlüklü kameralarla geleceği düşünülmüyor.

GALAXY Z FLIP 7’DE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

2025 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Flip 7, Samsung’un 3nm GAA üretim sürecini test edebilmesi için bir amiral gemisi cihaz olarak konumlandırılacak. Sınırlı üretimle yalnızca 3 milyon adet üretilmesi planlanan bu katlanabilir cihaz, Samsung Foundry’nin gelişmiş üretim yeteneklerini kanıtlamak adına önemli bir fırsat sunacak. Eğer başarılı olursa, Exynos 2500, Samsung için premium yonga seti pazarında önemli bir geri dönüşü simgeliyor olabilir. Ancak, Dimensity 9400 veya Snapdragon 8 Elite ile rekabet edebilme kapasitesi zamanla netlik kazanacak.