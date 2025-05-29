Eylem Tok 14 Ay Sonra Dilekçe!

KAZA SONRASI DİLEKÇE

Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur ile birlikte ABD’de tutuklu olan Eylem Tok, kazadan tam 14 ay sonra avukatı aracılığıyla bir dilekçe sunuyor. Eylem Tok’un İstanbul Kemerburgaz’daki kazanın ardından, o sırada ağır yaralı olan Aci ve arkadaşlarının telefonuna ulaştığı iddiaları da ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un, Amerika Birleşik Devletleri’nde cezaevinde bulunduğu sırada, Türkiye’ye iadeleri için hukuki süreç devam ediyor. Eylem Tok, avukatı aracılığıyla, “Yakalama kararı kaldırılsın” talebiyle başvuruda bulundu. Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Tok, telefonları kendisinin almadığını, oğlu ile aynı araçta bulunan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin aldığını öne sürdü.

TAZMİNAT DAVASI GÜNDEMDE

Tok hakkında, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” gibi suçlardan çıkarılan yakalama kararı ve kırmızı bültenin kaldırılması talep ediliyor. Öte yandan, Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığı nedeniyle birkaç gün önce şikayetini geri çekti.