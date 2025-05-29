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Eylem Tok Dilekçe Verdi! Oğlu ABD’de

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KAZADAN SONRA DİLEKÇE VERİLDİ

Araçla çarparak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve ehliyetsiz olduğu bilinen Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde hapiste. Kazanın üzerinden tam 14 ay geçtikten sonra, Tok avukatı aracılığıyla bir dilekçe sundu. İstanbul Kemerburgaz’daki kaza sırasında Aci ve arkadaşlarının telefonlarının da Eylem Tok tarafından alındığı iddiaları gündeme geldi.

Eylem Tok, avukatının aracılığıyla, telefonların kendisi tarafından değil, oğlu ile aynı araçta bulunan başkaca bir çocuğun annesi ile diğer aileler tarafından alındığını öne sürdü. Ayrıca, Tok hakkında çıkarılan “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından dolayı çıkarılan yakalama kararının ve kırmızı bültenin kaldırılması için başvurdu.

Hukuki süreç devam ederken, Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde şikayetini geri çekti.

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