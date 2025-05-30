Eylem Tok Telefonları Diğer Aileler Aldı!

OĞUZ MURAT ACI KAZASI VE TELEFONLAR

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada ağır yaralı Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının telefonlarının Eylem Tok tarafından alındığı iddiası gündemde. Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunuyor.

ŞİKAYET ÜZERİNE AÇIKLAMA

Tok’un dilekçesinde, kazanın ardından telefonların kendisine ait olmadığını söyledi. Tok, oğlu ile aynı araçta bulunan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin telefonları aldığını öne sürdü. Avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarına ilişkin çıkarılan yakalama kararı ve kırmızı bültenin kaldırılmasını talep ediyor.

ŞÜKRİYE ACI’DAN ŞİKAYET İPTALİ

Hukuki süreç sürerken, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığını belirterek şikayetini geri çekti. Bu gelişme, davanın seyrini değiştirebilecek önemde. Eylem Tok’un iade süreciyle ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.