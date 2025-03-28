Eylemlere Katılan 74 Kişiye Hapis Talebi

İSTANBUL’DA EYLEMLER KONTROLDEN ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’un Saraçhane bölgesinde toplanan grupların gerçekleştirdiği eylemler kontrolden çıktı. Provokatif nitelikteki bu eylemler sırasında kamu mallarına zarar verildiği gözlemlenirken, birçok şehirde polise yönelik saldırılar da düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrılarının etkisiyle sokaklara çıkan marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara neden oldu.

EMNİYET TEDBİR ALDI

Sokak olaylarının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alan emniyet ekipleri, kanuna aykırı davranışlarda bulunan gruplardaki şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit etti. Provokatif eylemlere katılan birçok kişi gözaltına alındı.

İDDİANAME AŞAMASI

Protestolara katılan bireylere yönelik olarak savcılık ilk iddianameyi hazırladı. Bu iddianameye göre, provokatif eylemlere katılan toplam 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.