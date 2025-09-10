Eylül’de Plajlarda Turist Yoğunluğu Var

ALANYA’DA YAZ HAVASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde eylül ayı sıcak havalarıyla geçiyor. Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğun bir kalabalık oluşturmuş durumda. Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşıyor ve tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde ferahlatıcı bir serinlik arıyor.

DENİZDE SERİNLEME SEÇENEKLERİ

Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, diğerleri Alanya’nın berrak sularında yüzerek serinlemeyi seçiyor. Ayrıca, güneşin ve temiz havanın tadını almak isteyen bazı yerli vatandaşlar, tekne turlarına katılıyor.

ALANYA’YA TAVSİYE EDİYORLAR

Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, “Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim.” şeklinde açıklama yapıyor. Bu tür olumlu yorumlar, Alanya’nın popülaritesini artırmaya devam ediyor.