Gündem

Eylül’de Plajlarda Turist Yoğunluğu Var

eylul-de-plajlarda-turist-yogunlugu-var

ALANYA’DA YAZ HAVASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde eylül ayı sıcak havalarıyla geçiyor. Yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğun bir kalabalık oluşturmuş durumda. Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşıyor ve tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde ferahlatıcı bir serinlik arıyor.

DENİZDE SERİNLEME SEÇENEKLERİ

Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken, diğerleri Alanya’nın berrak sularında yüzerek serinlemeyi seçiyor. Ayrıca, güneşin ve temiz havanın tadını almak isteyen bazı yerli vatandaşlar, tekne turlarına katılıyor.

ALANYA’YA TAVSİYE EDİYORLAR

Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, “Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim.” şeklinde açıklama yapıyor. Bu tür olumlu yorumlar, Alanya’nın popülaritesini artırmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Şeker, Güvenli Yuva Altında Kalacak

Kötü muameleye maruz kalan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı ve Tarsus Doğa Parkı'na yerleştirildi.
Gündem

Kültepe’deki Kazılar 77 Yıldır Devam Ediyor

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde süren kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, ABD ve İtalya'dan gelen arkeologlar katılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.