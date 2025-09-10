Gündem

Eylülde Antalya’da Plaj Yoğunluğu Sürüyor

eylulde-antalya-da-plaj-yogunlugu-suruyor

ANTALYA’DA SICAKLIK HİSSETTİRİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaklık eylül ayında bile etkisini göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken, tatilciler denizin ve güneşin keyfini sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren plajı doldurmaya başlayan tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaştığı denizde serinlemeye çalışıyor.

DENİZDE SERİNLETEN KEYİF

Tatilcilerin çoğu güneşlenmeyi tercih ediyor; ancak bazıları Alanya’nın temiz ve berrak sularında yüzerek serinliyor. Bunun yanı sıra, güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise tekne turlarına katılarak farklı bir deneyim yaşamayı seviyor.

GÜZELLİKLERİ TAVSİYE EDİYOR

Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, burada ilk kez bulunmanın heyecanını yaşıyor. “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim,” diye belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Beykoz Belediyesi’nde İstifa Olayları Şiddetli!

Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den ayrılmasının ardından, iki belediye meclis üyesi de aynı partiye veda ettiklerini duyurdu.
Gündem

Bodrum’da Planlı Su Kesintileri Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Mumcular Barajı'ndan su akışı durdurulacak ve bu nedenle planlı su kesintileri uygulanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.