Eylülde Antalya’da Plaj Yoğunluğu Sürüyor

ANTALYA’DA SICAKLIK HİSSETTİRİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaklık eylül ayında bile etkisini göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Hava sıcaklığı 32 dereceyi bulurken, tatilciler denizin ve güneşin keyfini sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren plajı doldurmaya başlayan tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaştığı denizde serinlemeye çalışıyor.

DENİZDE SERİNLETEN KEYİF

Tatilcilerin çoğu güneşlenmeyi tercih ediyor; ancak bazıları Alanya’nın temiz ve berrak sularında yüzerek serinliyor. Bunun yanı sıra, güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise tekne turlarına katılarak farklı bir deneyim yaşamayı seviyor.

GÜZELLİKLERİ TAVSİYE EDİYOR

Belçika’dan Alanya’ya tatil için gelen Çiğdem Durgut, burada ilk kez bulunmanın heyecanını yaşıyor. “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim,” diye belirtiyor.