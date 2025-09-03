Eylülde Kira Artış Oranı Belli

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait enflasyon bilgilerini yayınladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık olarak yüzde 2,04 ve yıllık olarak da yüzde 32,95 seviyelerinde gerçekleşti. Bu durum, Eylül ayı için kira artış oranının belirlenmesine zemin hazırladı.

KİRA ARTISI NASIL HESAPLANIYOR?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından, konut ve işyerlerine uygulanan kira artış oranı belirginleşti. Temmuz ayında yeni kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı. 1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanmakta olan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldığı için, kira artışları artık tamamen TÜFE ortalamasına dayalı olacak. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır teşkil ediyor.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Örnek bir hesaplama ile durumu daha net anlayabiliriz. Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir daire için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 39,62 olarak belirlenmişse, hesaplama şu şekilde olur: 10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış. Dolayısıyla, yeni kira bedeli 10.000 + 3.962 = 13.962 TL olarak güncellenmiş olur.