Eypio Üçüncü Kızını Karşıladı: Anka Geldi

BABA OLDUĞUNU DUYURDU

Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, üçüncü kez baba olduğunu açıkladı. Ünlü isim, yeni bebeğiyle birlikte fotoğraf çektirerek bu mutluluğunu paylaştı. Bebeği bir kızı daha olan Eypio, paylaşımında küçük kızına verdiği ismi de duyurdu. “PRENSES ANKA” adını verdiği kızının gelişine sevinen 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından “Geldi 3. prenses Anka” notunu düştü. Eypio’nun nazar boncuğu emojisiyle yaptığı bu paylaşım, binlerce beğeni aldı ve “Hayırlı olsun”, “Bahtı, kaderi güzel olsun”, “Maşallah”, “Allah analı babalı büyütsün” gibi yorumlarla yoğun ilgi gördü.

Eypio, gerçek adıyla Abdurrahim Akça, bir dönem O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı ve daha önce iki kızı bulunuyor. Şimdi ise aile genişliyor ve mutluluğa bir bebek daha katılıyor.