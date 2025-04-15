Eyüpspor 6-0’la Rakibini Geçti

MAÇ SONUCU VE İLK GOL

Eyüpspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geldi. Eyüpspor, bu maçı 6-0’lık bir sonuçla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Mame Thiam tarafından kaydedildi.

KARŞILAŞMANIN GOL YAĞMURU

Mücadelenin 22. dakikasında Emre Akbaba farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının son golünü ise 30. dakikada Umut Bozok attı ve takımlar devreyi 3-0’lık skorla kapattı. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte, 50. dakikada sahneye tekrar Emre Akbaba çıktı ve durumu 4-0 yaptı. Maçın 78. dakikasında Tayfur Bingöl skoru daha da açtı ve son olarak 87. dakikada Halil Akbunar, Eyüpspor’un 6. golünü kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 50’ye çıkararak Beşiktaş’ı geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. İstanbul ekibi, gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakken, Adana Demirspor ise Trabzonspor’u konuk edecek.