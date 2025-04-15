Eyüpspor, Adana Demirspor’u 6-0 yendi!

GÜÇLÜ BİR GALİBİYET

Eyüpspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta kapanış karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Eyüpspor, mücadeleyi 6-0’lık skorla kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

DURUMU DEĞİŞTİREN GOLLAR

Maçın ilk golü 10. dakikada Mame Thiam’dan geldi. Ardından, 22. dakikada Emre Akbaba farkı ikiye çıkardı. İlk yarının bitimine 15 dakika kala, 30. dakikada Umut Bozok’un attığı golle devre 3-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlamak isteyen Eyüpspor, 50. dakikada Emre Akbaba’nın yeniden sahneye çıkmasıyla durumu 4-0 yaptı. 78. dakikada Tayfur Bingöl’ün golüyle skoru artırdı, ve 87. dakikada Halil Akbunar’ın golüyle de son noktayı koydu.

Bu sonuçla Eyüpspor, puanını 50 yaparak Beşiktaş’ı geçip 4. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. İstanbul temsilcisi, gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakken, Adana Demirspor Trabzonspor’u konuk edecek.