Eyüpspor, Adana Demirspor’u 6-0 Yendi

MAÇIN SONUCU VE EYÜPSPOR’UN YÜKSELİŞİ

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta kapanış maçında Adana Demirspor ile karşılaştı. Eyüpspor, bu mücadeleyi etkileyici bir şekilde 6-0’lık bir skorla kazandı.

GOLLERİN DOLUSU

Mücadelenin ilk golü 10. dakikada Mame Thiam’dan geldi. 22. dakikada Emre Akbaba, durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının sonunu 30. dakikada Umut Bozok’un golüyle 3-0’lık farkla kapatıldı. İkinci yarının başında 50. dakikada sahneye yeniden Emre Akbaba çıktı ve skoru 4-0 yapmayı başardı. Ardından 78. dakikada Tayfur Bingöl, farkı daha da açtı. Skoru belirleyen son gol ise 87. dakikada Halil Akbunar’dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 50 yaparak Beşiktaş’ı geride bıraktı ve 4. sıraya yükseldi. Öte yandan, daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Eyüpspor, gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda karşılaşacakken, Adana Demirspor ise Trabzonspor’u ağırlayacak.