Eyüpspor, Berke Özer ile Anlaştı

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan Eyüpspor, iç transferde adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı takım, Galatasaray ile birlikte Avrupa’nın birçok kulübüyle adı geçen milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda 2 yıl uzatıyor. Berke Özer’in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatılmış durumda.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN MAAŞ ARTIŞI

Aynı zamanda, her iki futbolcunun maaşında iyileştirmeye gidildiği bilgisi edinildi. Bu gelişmeler, Eyüpspor’un takımın geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.