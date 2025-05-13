Gündem

Eyüpspor, Berke Özer ile Anlaştı

eyupspor-berke-ozer-ile-anlasti

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Trendyol Süper Lig’de sezonu tamamlayan Eyüpspor, iç transferde adımlar atmaya başladı. Eflatun-sarılı takım, Galatasaray ile birlikte Avrupa’nın birçok kulübüyle adı geçen milli kaleci Berke Özer’in sözleşmesini sezon sonunda 2 yıl uzatıyor. Berke Özer’in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro’nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatılmış durumda.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN MAAŞ ARTIŞI

Aynı zamanda, her iki futbolcunun maaşında iyileştirmeye gidildiği bilgisi edinildi. Bu gelişmeler, Eyüpspor’un takımın geleceği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye Kupası’nın En İlginç Anı: Kurayla Şampiyonluk

Trabzonspor ve Galatasaray'ın finalde karşılaşacağı Türkiye Kupası öncesinde dikkat çekici detaylar gündeme geldi. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleye dair ilginç veriler paylaşıldı.
Gündem

PKK’nın Fesih Kararından Sonra 300 Gelemez!

PKK'nın fesih kararının ardından, örgütün geleceği ve bu durumun bölgedeki etkileri merakla bekleniyor. Terörle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.