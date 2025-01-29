Eyüpspor, Shakhtar Kaptanını Transfer Etti

DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-sarı renkleri taşıyan takım, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk kulübünün kaptanı ve orta saha oyuncusu Taras Stepanenko’yu kadrosuna dahil etti. 35 yaşındaki futbolcu, 2010-11 sezonundan bu yana Shakhtar Donetsk’in formasını giymekte.

SON MAÇ VE İSTANBUL ZİYARETİ

Deneyimli orta saha oyuncusu, bugün Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Ukrayna ekibi için son kez sahaya çıkacak. Taras Stepanenko ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalanmasına karar verildi ve futbolcunun 30 Ocak Perşembe günü İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.