Eyüpsultan’da Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE İHBAR

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki 3 katlı apartmandan gelen silah sesleri, çevre sakinlerini endişelendirdi. Bu durumu hemen polise bildiren vatandaşlar, hızlı bir yanıt bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KURBANLARIN TESPİTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, evde aynı aileden dört kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenler arasında 71 yaşındaki Fatma İnce, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki Aysun Yenigün ve 12 yaşındaki Dilan Yenigün bulunuyor. Olayın ardından, haberi duyan ailenin yakınları eve akın ederek sinir krizi geçirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEMELER

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, sokakta ve binada güvenlik önlemlerini artırarak incelemeler yapmaya devam ediyor. Durumun ciddiyeti ve yaşanan olayın travmatik etkileri, çevredeki herkesi sarstı.