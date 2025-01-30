Eyüpsultan’da Aynı Aileden 4 Kişi Öldürüldü

ÖLDÜRMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Eyüpsultan’da, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından aynı aileden 4 birey öldürüldü. Olayla ilgili incelemeler hala devam ediyor. Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki üç katlı apartmandan silah seslerinin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ihbar etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, evde aynı aileden olan Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve 12 yaşındaki Dilan Yenigün’ün silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan ailenin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, sokakta ve binada güvenlik önlemleri alarak incelemelerini sürdürüyor.