Eyüpsultan’daki Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

İSTANBUL’DA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, Yeşilpınar Mahallesi’nde bir kuyumcuda meydana gelen soygun girişimi anında güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, kuyumcunun önüne gelen ciple gerçekleştiren 4 silahlı şahıstan birinin araçta beklerken, diğer 3’ünün hızla içeri girmesiyle başladı. Kuyumcu Mustafa K., soygunu engellemek amacıyla direniş gösterince arbede yaşandı.

KAÇARKEN SILAHLILAR ATEŞ AÇTI

Soygun sırasında saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması sonucunda kuyumcu Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralanan Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Mustafa K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

‘YARALIYI GÖRDÜM, BİLİNCİ YERİNDEYDİ’

Olayın tanığı Abdullah Aksoy, “Biz çalışıyorduk, bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda, yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk, yardım etmeye çalıştık, ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm ama tanımıyorum. Araba hızlı şekilde gitti,” ifadelerini kullandı.

KAMERADA SOYGUN ANLARI

Şüphelilerin soygun esnasında kuyumcuya girmesi ve sonrasında kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.