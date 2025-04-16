Eyyübiye’de 11 Ton Bozulmuş Ceviz

DENETİM SONUCUNDA SAĞLIKSIZ CEVİZLER ORTAYA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetim sırasında sağlıksız koşullarda saklanan büyük miktarda ithal ceviz buldu. Yörem Baklava’ya ait depoyu kontrol eden ekipler, kolileri açtıklarında şok edici bir manzarayla karşılaştı; neredeyse tamamı küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış cevizler depoyu dolduruyordu.

BOZULMUŞ CEVİZLER İMHA EDİLDİ

Durumun ciddiyeti fark edildiği an, olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu ürünlerin insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğu belirlendi ve imha kararı alındı. Yaklaşık 11 ton bozulmuş ceviz, belediyeye ait kamyonlarla bertaraf edilmek üzere toplandı. Ayrıca, gıda güvenliğini hiçe sayan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.