Ezgi Apartmanı Davasının Firarisi Ertan Danacı Yakalandı

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremler, ülkenin kalbini bir kez daha derinden sarstı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen bu felakette, binlerce vatandaş yaşamını yitirirken, birçok şehir adeta harabe haline geldi. Yıkılan binalar ile ilgili başlatılan çok sayıda yargılama süreci devam ediyor.

EZGİ APARTMANI FİRARİSİ YAKALANDI

Ezgi Apartmanı davasında, 35 kişinin ölümüne neden olan firari sanık Ertan Danacı, Muğla’da yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, suçlu hakkında herhangi bir yargılamanın sürdüğünü açıkladı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLMİŞTİR

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanında 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanının altında bulunan Kervan Pastanesi’nin iç mimarı olan Ertan Danacı’nın 700 Yıl 4 aydan 876 Yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Danacı, 23 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada tahliye edilmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Danacı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve her Çarşamba günü karakolda imza atma zorunluluğu getirmişti. Ancak, 7 Temmuz’da Danacı için yeniden tutuklama kararı verilmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı.