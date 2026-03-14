Ezgi Apartmanı Davasının Firarisi Muğla’da Yakalandı

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, büyük bir felakete sahne oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve şehirlerin harabe haline gelmesine neden oldu. Yıkılan binalara dair pek çok yargılama süreci başlatıldı.

EZGİ APARTMANI FİRARİSİ YAKALANDI

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı Ertan Danacı, Muğla’da yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ertan Danacı’nın 700 Yıl 4 aydan 876 Yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir” denildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ertan Danacı, davanın 23 Haziran 2025’teki duruşmasında tahliye edilmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Danacı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve her Çarşamba günü karakolda imza atma şartı getirmişti. Ancak 7 Temmuz’da Danacı hakkında yeniden tutuklama kararı verilmiş ve yakalama kararı çıkarılmıştı.