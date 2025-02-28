Ezgi Mola: Enis İle Alakam Yok!

EZGİ MOLA VE ENİS ARIKAN’IN ARASINDAKİ SOĞUKLUK

Ünlü oyuncular Ezgi Mola ile Enis Arıkan’ın bir süre önce aralarındaki ilişkiyi bozduğu gündeme geldi. İkilinin arasının hangi sebeplerle açıldığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeler yaptığı iddia edilen Mola ve Arıkan, bu konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ayrıca, Arıkan’ın Mola’nın doğum gününe katılmadığı için aralarındaki gerginliğin başladığı söyleniyor.

MOLA’DAN AÇIKLAMA

2. Sayfa’nın aktardığı habere göre, Ezgi Mola, bir mekan çıkışında iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncu, “Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok” diyerek konuya yaklaşmadı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ezgi Mola’nın sosyal medya üzerinden yaptığı “Sitem eden, küsen ‘Bana neden şunu yapmadın’ diyen o arkadaş… Herkesin var böyle arkadaşı” paylaşımı ise Enis Arıkan’a bir gönderme olarak yorumlandı.

Mola, konuyla ilgili daha sonra “Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin” sözleriyle durumu özetledi.