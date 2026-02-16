F-35 Yazılımlarının Hacklenebilir Olduğu İddia Edildi

f-35-yazilimlarinin-hacklenebilir-oldugu-iddia-edildi

Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman, katıldığı bir podcast programında F-35 savaş uçaklarının yazılımlarının hacklenebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Tuinman, “Söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim. Eğer her şeye rağmen güncelleme yapmak isterseniz, bir F-35’e tıpkı bir iPhone gibi jailbreak yapabilirsiniz” dedi. Jailbreak işlemi, cihazın üreticisi tarafından uygulanan yazılım kısıtlamalarını aşarak, sisteme onaylanmamış üçüncü taraf yazılımların yüklenmesine olanak tanıyor.

F-35’DEN FAYDALANAN TEK ÜLKE İSRAİL

F-35 uçakları, yazılım güncellemelerini ve hassas görev planlama paketlerini ALIS ve ODIN adı verilen bulut tabanlı ağı kullanarak alıyor. Düşman hava savunma sistemlerinden kaçınmaya yardımcı olan bu veri paketleri, uçağın savaş kabiliyetinin temeli durumunda. Ancak, bu sistemin dışına çıkıp kendi yerel yazılımlarını yükleme iznine yalnızca bir ülke sahip: İsrail. Diğer F-35 kullanıcıları, sistem üzerinde tam kontrol sahibi olmak için bu ABD merkezli ağlara bağlı kalmayı zorunlu kılıyor.

