Fadik Sevin Atasoy’un Gizlediği Gerçek

FADIK SEVİN ATIKSOY KANSER SÜRECİNİ ANLATTI

2024 yılında meme kanserine yakalanan ve bu süreci gizli tutan Fadik Sevin Atiksoy, bir dergiye verdiği röportajda yaşadığı deneyimleri aktardı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum.” dedi.

YENİDEN DOĞDUKÇA KENDİMİ İFADE ETTİM

“Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” diyerek sözlerine devam eden Atiksoy, “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm.” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

“Dizideki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine aksatmadan gidiyordunuz. Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusuna ise Atiksoy, “Üçüncü sezonun neredeyse son bölümlerine yaklaşıyorduk. Herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre. Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum.” şeklinde yanıt verdi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNU BELİRTTİ

Doktorun, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümörü ile bunun daha fazla devam ettirilemeyeceğini ve risklerin çok büyük olduğunu söylediğini aktaran Atiksoy, “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik. Sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.” dedi.