Fahiş Aidat Artışlarına Denetim Geliyor

FAHİŞ AİDATLARA DENETİM

Fahiş aidatlarla gündeme gelen konut siteleri için yeni bir düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ait olduğu binaların aidatlarını düzenleyen ve yöneten firmaların denetimini üstleniyor. Bu gelişme, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE SORUNLAR AZALACAK

Aynı zamanda, site yönetimini üstlenecek firmaların yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Bu adımlar, aidat taleplerinin daha şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyarak, vatandaşların yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmeyi planlıyor.