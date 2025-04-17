Faiz Artışı Mevduatı Etkiledi: 1 Milyon TL Getirisi Değişti

POLİTİKA FAİZİ ARTIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu büyüme, para piyasalarında önemli değişiklikler getirirken, mevduat faiz oranlarını da yukarı çekiyor. Bankalar, yeni müşteri kampanyaları ile birlikte faiz oranlarını yüzde 49 seviyesinin üzerine taşıdı. Yatırımcılar, bu durumdan etkilenerek yeniden TL mevduata yönelmeye başladı. Özellikle 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ VE GETİRİLER

17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan mevduat faiz oranlarına göre, bankaların 1 milyon TL’lik birikime sağladığı 32 günlük net getiriler şu şekilde sıralanıyor:

– Faiz Oranında Zirve: Fibabanka ve HSBC

– Faiz Oranı: %49

– Net Kazanç: 36.515,07 TL

– Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

– Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

Yüksek Faiz Sunan Diğer Bankalar:

– QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

– Faiz Oranı: %48,5

– Net Kazanç: 36.142,47 TL

– CEPTETEB – Marifetli Hesap

– Faiz Oranı: %48,5

– Net Kazanç: 36.142,47 TL

– Odea Bank – Oksijen Hesap

– Faiz Oranı: %48

– Net Kazanç: 35.769,86 TL

– DenizBank – E-Mevduat

– Faiz Oranı: %47,5

– Net Kazanç: 35.397,26 TL

– Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

– Faiz Oranı: %47

– Net Kazanç: 35.024,66 TL

– ON Dijital Bankacılık – ON Plus

– Faiz Oranı: %45,5

– Net Kazanç: 33.906,85 TL

Not: Bu oranlar 17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olup, bankalar kampanyalar ve piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik yapabiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ FIRSAT

Merkez Bankası’nın politika faizindeki artışla birlikte, TL mevduat yeniden yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yüzde 49’a kadar ulaşan mevduat faizleri, kısa vadede risksiz kazanç arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak, mevcut faiz oranlarının piyasa koşullarına göre değişebileceği dikkatle izlenmeli.