“Faiz İndirimi Beklentileri Değişiyor!”

ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle, piyasada faiz indirimi beklentilerinde ciddi değişiklikler yaşanıyor. Yabancı kuruluşlar, bu yıl içinde ilk faiz indiriminin gerçekleşme olasılığının daha da azaldığını belirtiyor. Bazı kurumlar, ilk indirim tahminlerini ocak ayından şubat ayına güncelliyor. Genel olarak, yabancı kuruluşların yeni tahminlerine göre, ilk faiz indirimi için en erken tarih şubat ayı olarak öne çıkıyor. Ancak bu tahminin ekonomik göstergelere ve Merkez Bankası’nın uygulayacağı politikalara bağlı olarak değişebildiği ifade ediliyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN AÇIKLAMALAR

Standard and Poor’s Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, BloombergHT’ye yaptığı açıklamada, “Enflasyonu tek haneli rakamlara getirebilmek birkaç yıl sürecek.” ifadesini kullanarak, şubattan önce faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. HSBC tarafından paylaşılan raporda ise, enflasyonda ılımlılaşmanın başladığına dikkat çekildi ve “Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini 2025’ten önce başlatmasını beklemiyoruz.” denildi. Morgan Stanley ekonomistleri ise aralık ayında faiz indirim ihtimalinin azaldığını duyurdu.

DEUTSCHE BANK TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Deutsche Bank, 2024 yılına yönelik beklentisini yüzde 44’ten yüzde 45’e çıkararak, indirimin kademeli olarak ocak ayında başlayacağı tahminini yineledi. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi piyasalardaki faiz yönündeki beklentileri önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.