Faiz Oranlarıyla Mevduat Rekabeti Kızıştı!

MEVDUAT HESAPLARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Yüksek enflasyon döneminde, bireyler birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek için mevduat hesaplarına yöneliyor. Bankalar, müşteri kazanmak amacıyla birbirinden cazip faiz oranları sunuyor. Son zamanlarda bazı bankaların sunduğu yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranları dikkat çekiyor. Örneğin, yüzde 50 faiz oranı ile 1 milyon TL’lik bir mevduat hesabı, yalnızca 32 gün içerisinde yaklaşık 40 bin TL’lik bir getiri sağlıyor. Bu durum, mevduat hesaplarını daha cazip hale getiriyor.

YÜKSEK FAİZLİ YATIRIM ARAÇLARI TERCİH EDİLİYOR

Yüksek enflasyon ortamında vatandaşlar, paralarının değer kaybetmemesi için yüksek faizli yatırım araçlarına yönelmeye devam ediyor. Bankalar ise müşteri çekmek için bu yüksek faiz oranlarını sunmaya devam ediyor. “Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor? 1 milyonun gerisi ne kadar?” soruları akıllarda yer alırken, işte bankalara göre 1 milyon TL’nin 32 gün sonunda sağlayacağı toplam getiriler: QNB Finans, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, On Dijital Bankacılık, En Para, N Kolay, Akbank, DenizBank, Fibabank, ING, TEB, ODEABANK, Türkiye Finans ve Alternatif Bank.