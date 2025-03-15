Faizsiz Kredi İçin Kritik Noktalar

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI BÜYÜYOR

Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmesiyle birlikte bankalar, düşük ve sıfır faizli kredi kampanyalarına yoğunlaşmaya başladı. Mart ayından itibaren, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı. Bu tür krediler, yeni müşteri kazanma hedefi taşıyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafları gibi ek ücretlerle faizsiz kredinin avantajlarını sınırlayabiliyor.

KREDİ KAMPANYALARININ NEDENLERİ

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının artışını şu şekilde açıklıyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.” Bu krediler, kredi kullanma alışkanlığı olmayan müşterileri sisteme dahil etmek ve zamanla daha yüksek faizli kredilere yönlendirmek amacı taşıyor.

GİZLİ MALİYETLERİN VARLIĞI

Sıfır faizli kredi cazip görünse de, bazı bankaların ek maliyetler yansıtabildiği belirtiliyor. Bankalar, hayat sigortası gibi ek sigorta masrafları talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmamakla birlikte dosya ücreti adı altında ekstra ödemeler de çıkabiliyor. Faizsiz kredi kampanyalarının vade süreleri genellikle kısa olduğu için aylık taksitler yüksek olabiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” vurguluyor.

KREDİ LİMİTLERİ ARTIYOR MU?

2025 yılı hedefleri doğrultusunda bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak, bu kampanyaların yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini gerçekleştirmek için kampanyaları artırdığı dönemler olarak dikkat çekiyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” diyor.

KREDİ VERME İSTEĞİ ARTIYOR MU?

Faiz oranlarındaki düşüş, bankaların kredi verme isteğini yavaş yavaş artırıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarının ardından bankacılık sektöründe bir hareketlilik oluştu. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalara olumlu yansıdı ve Mart ayı enflasyonu kritik bir gösterge olacak. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” ifadelerini kullanıyor.

FAİZSİZ KREDİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faizsiz kredi almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmalı, ekstra masrafların (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol etmelidirler. Ayrıca, kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenmeli (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?) ve ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçeye uygunluğunu değerlendirmelidirler.