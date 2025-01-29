Faizsiz Kredi Veren Banka Listesi Açıklandı

YAŞAM MALİYETİ ARTTI, FİNANSMAN DESTEĞİ İHTİYACI DOĞDU

Son dönemlerde yükselen yaşam maliyetleri, vatandaşların ihtiyaç kredisiyle finansman desteği arayışına yönelmesine sebep oluyor. Ancak yüksek kredi faiz oranları, krediye ulaşımda önemli bir engel oluşturuyor. Bu durum, nakit ihtiyacı içinde olan vatandaşların faizsiz kredi kampanyalarına yönelmesine neden oluyor. Bankalar, diğer rakipleriyle rekabet edebilmek için kredi oranlarını güncelleyerek yüksek tutarlarda kredi vermeye başladı.

0 FAİZLİ KREDİ YARIŞI BAŞLADI

2025 yılında zam oranlarının güncellenmesiyle birlikte bankalar arasında 0 faizli kredi yarışı başlamış durumda. Müşterilerine önemli avantajlar sunan bankalar arasında QNB Finansbank, İş Bankası, Akbank, TEB, Garanti BBVA, Enpara, Denizbank ve Albaraka yer alıyor. İşte bu yarışta öne çıkan bankaların sunduğu fırsatlar ve ödeme tutarları.

QNB FİNANSBANK’IN FIRSATLARI

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak %0 faizli 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 55.000 TL’lik faizsiz ödeme fırsatı müşterilerin dikkatini çekiyor.

İŞ BANKASI’NIN KAMPANYALARI

İş Bankası, İşCep üzerinden hizmet veren müşterilerine 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar ek hesap imkanı sunarak toplamda 55.000 TL’lik kredi imkanı tanıyor.

AKBANK’IN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Akbank, yeni müşterilerine 6 ay vadeli %0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans olanağı sağlıyor. Bu kampanya toplamda 55.000 TL’lik fırsat sunuyor.

TEB’İN FAİZSİZ KREDİ İMKANLARI

Yeni müşteriler için 6 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunan TEB, toplamda 55.000 TL’lik kredi imkanı sağlamaktadır.

GARANTİ BBVA’NIN ÖDEME FIRSATLARI

Garanti BBVA, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans olanağı sunarak toplamda 50.000 TL’lik ödeme fırsatı oluşturuyor.

ENPARA’IN AVANTAJLARI

Enpara, yeni müşterilerine 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi vereceğini duyurdu.

DENİZBANK’IN KAMPANYALARI

Yeni müşterilere özel olarak 3 ay vadeli 20.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunan Denizbank, toplamda 45.000 TL’lik kredi imkanı sağlıyor.

ALBARAKA VE ON DİJİTAL BANKACILIK’IN FIRSATLARI

Albaraka, yeni müşterilerine 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi avantajı sunacağını duyururken; On Dijital Bankacılık da 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL kredi fırsatı sunuyor.