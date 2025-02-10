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Fanatik Tartışma: Müşteri Büfe Sahibini Vurdu

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Olay dün akşam saatlerinde Çoban mevkisindeki bir büfede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, tekel büfesi işletmecisi Emrullah Çetin ile büfeye gelen H.M. arasında futbol üzerine bir tartışma çıktı.

ALKOLLÜ GALATASARAY TARAFTARI YERİNE DÖNDÜ

Fenerbahçe taraftarı olan Emrullah Çetin, fanatik Galatasaray taraftarı H.M.’yi eleştirdi. Alkollü durumda olan H.M., evine giderek tabancasını aldı. Ardından tekrar büfeye dönerek Emrullah Çetin’e ateş etti.

SAHİBİNİN KAYBI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan büfe sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan H.M., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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