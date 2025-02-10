Farklı Göz Renkleriyle Dikkat Çeken Kardeşler

ÇOCUKLARIN FARKLI GÖZ RENKLERİ

Çığlı köyünde yaşayan Neçirvan ve Medina Berk çiftinin beş çocuğu var. Ailedeki en büyük kızları 11 yaşındaki Eylül ile 8 yaşındaki kardeşi Narin, göz renkleriyle dikkat çekiyor. Eylül, Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu’nda 6. sınıfa gidiyor ve bir gözü mavi, diğer gözü ise siyah renkte. Narin ise 3. sınıfa gidiyor ve onun gözleri de oldukça ilginç; bir gözü mavi, diğer gözünün ise yarısı siyah, yarısı mavi.

ŞAŞIRTICI GÖZ RENKLERİ

Bu iki kız kardeşin farklı göz renkleri, çevrelerinden gelen ilginç bakışlara ve sorulara yol açıyor. Görenlerin dikkati, özellikle sık sık göz renginin farklı oluşu üzerinde yoğunlaşıyor. Eylü ile Narin’in bu özellikleri, onları daha da özel kılıyor.