Fas’ın Güneydoğusunda Nadir Sağanak Yağışlar

SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖLLERİ CANLANDIRIYOR

Fas’ın güneydoğusunda nadir görülen sağanak yağışlar, göl ve göletleri yeniden canlandırıyor. Bu durum, yerel halk ve turistler tarafından adeta gökten gelen bir hediye olarak karşılanıyor. Başkent Rabat’ın yaklaşık 600 kilometre güneydoğusunda yer alan Merzouga, bir zamanlar kurak olan Sahra Çölü’nün altın rengi kumullarını, artık su dolu göletler ve göllerle zenginleştiriyor.

YEREL REHBERLERİN YORUMLARI

Alman turist gruplarını Merzouga’nın kumulları arasında yer alan Yasmina Gölü’ne götüren yerel tur rehberi Youssef Ait Chiga, “Son yağmurlardan dolayı inanılmaz mutluyuz” diyor. Bir diğer rehber Halid Skandouli, yağmurun turistik bölgeye daha fazla ziyaretçi çektiğini ve bu tuhaf değişimi görmek için insanların can attığını belirtiyor.

FRANSIZ TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

Bölgeyi sıkça ziyaret eden Fransız turist Laetitia Chevallier, yağışların “gökten gelen bir lütuf” olduğunu söylerken, “Çöl yeniden yeşerdi, hayvanlar yeniden beslendi, bitkiler ve palmiyeler yeniden canlandı” diyor. Yerel halk ise havzanın yaklaşık 20 yıldır çorak kaldığını vurguluyor.

METEOROLOJİK VERİLER

Yağış miktarındaki yüzde 48’lik düşüş ardından, Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ekim ayı raporuna göre, geçen yıl ülkede son 80 yılın en kurak yılı kaydedildi. Eylül ayında meydana gelen şiddetli yağışlar ise Fas’ın güney kesimlerinde sellere yol açarak en az 28 kişinin ölümüne sebep oldu.