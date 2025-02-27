Fas Kralı Muhammed’den Tepkilere Yol Açan Çağrı!

FAS KRALI 6. MUHAMMED’İN HALKA MESAJI

Fas Kralı 6. Muhammed, bu yıl kurban kesilmemesi yönünde bir çağrı yaptı. Devlet televizyonu üzerinden halka verdiği mesajda, ülkede iklim koşulları ve ekonomik zorluklar sebebiyle hayvan varlığında önemli azalmalar yaşandığını belirtti. Kral, kurban kesmenin “imkan dahilinde yerine getirilmesi gereken kuvvetli bir sünnet” olduğuna dikkat çekerken, mevcut zorluklar altında bu ibadetin özellikle düşük gelirli kesimler için büyük bir yük oluşturabileceğini vurguladı. Bu yıl bu ibadetin yerine getirilmesinin Kral tarafından halk adına gerçekleştirileceği ifade edildi.

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMINI VURGULADI

Mesajda ayrıca Kurban Bayramı’nın manevi anlamlarının ve gerekliliklerinin her zaman olduğu gibi kutlanacağına dikkat çekildi. Bu uygulamanın Fas’ta geçmişte de görüldüğü hatırlatıldı. 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten vazgeçmesi istenmişti. Bu durum, ülkedeki sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak gelişen bir uygulama olarak kaydedildi.