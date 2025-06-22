Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fatih Altaylı, yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Habertürk’ten Elif Yavuz’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube kanalında yapılan dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeleri sebebiyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu. Fatih Altaylı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda dün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Dün gece emniyetteki ifadesinin alındığı Altaylı’nın, Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçunu kabul etmediği belirtiliyor. Verdiği tarihi örneklerin ise suç teşkil etmediğini savunduğu öğrenildi. Altaylı, gün içerisinde Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fatih Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan ‘Youtube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabında Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasını eleştirerek, “Fatih Altaylı gazetecidir. Serbest bırakılmalıdır” şeklinde bir tepki gösterdi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fatih Altaylı hakkında hukuka aykırı şekilde uygulanan gözaltı kararı, sadece bir gazeteciyi susturma çabası değil, halkın haber alma hakkına açık bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

AĞIRALİOĞLU: TEHDİT OLAMAZ

Anadolu Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Seçimle gelen, seçimle gider ve aksi düşünülemez. Dolayısıyla da bu sözlerin Sayın Cumhurbaşkanına tehdit olması söz konusu olamaz. Fikirleri suç, eleştiriyi tehdit, muhalif düşüneni şüpheli, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır, herkesten önce ‘güçlü devlet’ hedefimize zarar verir” dedi.