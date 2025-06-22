Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre gazeteci Fatih Altaylı, başlatılan bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Habertürk’ten Elif Yavuz’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın ismiyle anılan YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçuna dair resen bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Altaylı’nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda dün yakalandığı bildirildi.

İFADE ALMA SÜRECİ

Dün gece emniyette ifadesi alınan Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçunu kabul etmediğini ve verdiği tarihi örneklerin suç teşkil etmediğini belirtti. Öğle saatlerinde Altaylı, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

BASIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın “Youtube” kanalında 20/06/2025 tarihli yayındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına tehdit suçundan soruşturma başlatıldığını ve Altaylı’nın gün içerisinde gözaltına alındığını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki göstererek “Fatih Altaylı gazetecidir. Serbest bırakılmalıdır” dedi.

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Fatih Altaylı hakkında hukuka aykırı şekilde uygulanan gözaltı kararı, sadece bir gazeteciyi susturma çabası değil, halkın haber alma hakkına açık bir tehdittir” dedi.

AĞIRALİOĞLU’NDAN YORUM

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Altaylı’nın sözlerinin tehdit oluşturmadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Seçimle gelen, seçimle gider ve aksi düşünülemez. Dolayısıyla da bu sözlerin Sayın Cumhurbaşkanına tehdit olması söz konusu olamaz.” açıklamasında bulundu.