Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

SAVCILIKTAKİ SORUŞTURMA

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fatih Altaylı, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Habertürk’ten Elif Yavuz’un aktardığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube kanalında dünkü yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli ifadeleri yüzünden “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan resen bir soruşturma başlattı. Fatih Altaylı’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda dün yakalandığı belirtildi. Gece saatlerinde emniyette ifadesi alınan Altaylı’nın, Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçunu kabul etmediği ve verdiği tarihi örneklerin suç olarak değerlendirilemeyeceğini söylediği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde Altaylı, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

SÜREÇ İLE İLGİLİ TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasını eleştirerek “Fatih Altaylı gazetecidir. Serbest bırakılmalıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya üzerinden “Fatih Altaylı hakkında hukuka aykırı şekilde uygulanan gözaltı kararı, sadece bir gazeteciyi susturma çabası değil, halkın haber alma hakkına açık bir tehdittir” açıklamasında bulundu.

DEMOCRATİK HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Anadolu Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da konuya ilişkin olarak, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Seçimle gelen, seçimle gider ve aksi düşünülemez. Dolayısıyla bu sözlerin Sayın Cumhurbaşkanı’na tehdit olması söz konusu olamaz. Fikirleri suç, eleştiriyi tehdit, muhalif düşüneni şüpheli ve itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır, herkesten önce ‘güçlü devlet’ hedefimize zarar verir” dedi.